Överföring till extern SSD extremt långsamt. Beror detta på cache?

Japp det är cachen som tog slut precis i början som gjorde att snabbt hamnade på ~150MB/s och sakta fallande ju mer disken blev full.

Sista delen som går väldigt långsam är förmodligen en massa småfiler med filträn skall skrivas (0.4 miljoner små filer på 1.53 GB, så det är väldigt många filer med 0-byte storlek, mjuka länkar (genvägar) eller bara hundratratal byte var och hårda länkar) vilket innebär att $MFT hela tiden skrivs om med en liten ändring på ungefär samma sektorer hela tiden och det finns inga lediga flashblock kvar som är snabb på nyskrivning av de ändrade $MFT-blocken för var fil (då du har tagit slut på dem i den tidigare skrivningen) och det blir väldigt stor overhead-tid per fil som skrivs.

Det är samma skeende som gör att SMR-diskar kräks på NTFS vid många småfiler och klart visar att filsystemet NTFS är långt förbi bäst-före datumet och växer dåligt när diskarna blir allt större i storlek. NTFS bör inte vara på större lagring än 500 GB typ och bara som OS-disk för att windows inte har annat val, medans volymlagringen bör vara på annat och effektivare filsystem än NTFS.

Det tråkiga är att MS och Windows-världen har ingen bra alternativ av Filsystem som skulle hantera detta bättre...

Slutligen - valet av lagring på SSD är OK om disken ifråga kopplas in ett tag flera gånger i månaden - men inge bra val om det är en disk som tas fram per halvår och ännu längre tidperiod - för långtidslagring med sällan inkoppling så är snurrdisk fortfarande den bästa valet då de kan ligga åratal, ja uppemot 10 år mellan inkopplingarna utan att riskera att tappa data.

Och hade du kört på 3.5" snurrdiskar 10TB och större (dvs ej SMR-diskar utan CMR-diskar) så hade det förmodligen legat bit över 200 MB/s en stor bit av överföringen för det större filerna medans halvmiljonen småfilerna i slutet också kommer att ta sin tid men där kanske RAM-write-cachen faktiskt fungerar bättre (för att de ofta är större och nästan allt används för skrivningar i kö medans SSD/NVMe RAM-mängd så är typ 70-80% allokerat för SSD:s interna business - även om det på pappret är stort så är det rätt lite av det som allokeras för just skriv-cache) när det inte behöver kämpa med en smockfull flashdel då skrivhastigheten mot skivorna är fortfarande anständig och samma sektor kan skrivas om hur många gånger som helst utan extra fördröjning mer än rotationstiden.

Du har med denna övning verkligen pressat SSD-lagringen (förmodligen med QLC-minne) till sin yttersta gräns och ser alla nackdelar som ändå finns med flash-tekniken när mängderna blir så stora att det inte längre kan döljas av någon cache-buffert.