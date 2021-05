BSOD efter uppdaterad GPUdrivare

Vill börja med att påpeka att jag aldrig någonsin haft problem med BSODs förrän igår och idag med 1.5 år gammal dator.

Installerade senaste drivaren till GPUn igår kväll och fick plötsligt BSOD för första gången men den här datorn.

Stoppkod: IRQL NOT LESS OR EQUAL

Orsak: dxgmms2.sys

Till Google, med begränsad förståelse för vad som skrivs inse att det kan ha med fel i grafikdrivrutiner att göra, gör en clean install av versionen jag hade innan, spela vidare utan problem.

Idag, starta dator och spel utan problem, plötsligt BSOD igen.

Ny Stoppkod: SYSTEM SERVICE EXCEPTION

Orsak: N/A

Måste döda strömmen för att få liv i datorn igen, kommer in, clean install av nyaste drivaren igen, gör backup ifall något ännu värre händer, ännu en BSOD.

Ny Stoppkod: UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP

Orsak: Hann ej se.

Dator rebootar, kommer inte förbi BIOSskärmen men jag kommer inte in i själva BIOS därifrån.

Nu sitter jag och svettas nervöst i mörkret och har inte den blekaste vad som kan vara fel eller vad jag ska göra åt det.

Lite info:

Nyligen uppgraderat från MSI GTX 970 Gaming till ASUS 1070 Dual som jag fått låna av en polare.

Har nyligen börjat använda två skärmar.

Spelade Rocket League på ena skärmen (144hz Gsync compatible) och en YouTube-video i Opera GX på andra (gammal 60hz) vid båda de första två tillfällena

Har PBO och infinity fabric aktiverat, vilket jag aldrig haft problem med.

Finns säkert mycket mer jag skulle kunna lista men kommer inte på mer än så.

Har ingen aning hur man postar loggar men får väl kika på det om det behövs.

All sorts hjälp uppskattas otroligt mycket.