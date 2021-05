Oneplus 9 vs Samsung S21

Hej,

Jag går i tankarna att uppgradera min gamla lur (Huawei P20 Pro). Tankarna dras mot OnePlus 9 eller Samsung s21.

Det jag letar efter i en mobil är prestanda och batteri, men även kamera är ett stort plus. De båda ligger i ungefär samma prisklass, men Samsung har inte alla grejer out of the box som oneplus har I form av laddare, screen protection och skal. Vilken telefon hade ni rekommenderat för en velig?

Mvh