Csharp programmering 1

using System; namespace miniBuss1 { class Program { public static void Main(string[] args) { //Skapar ett objekt av klassen Buss som heter minbuss Buss miniBuss = new Buss(); miniBuss.Run(); Console.Write("Press any key to continue . . . "); Console.ReadKey(true); } } class Buss { private int total_passengers = 0; // Lagrar input från användaren private int max_passengers = 25; // Max antal sittplatser på bussen private int[] passengers = new int[25]; // Skapar utrymme i minnet för att kunna lagra en vektor med 25 element public void Run() { int menyval = 0; do // Skapar en loop som går runt med 7st alternativ som leder vidare till metoder { bool validInput = false; // bool kontrollerar att input från användaren är i rätt format Console.WriteLine("___________________________________________________"); Console.WriteLine("|Hej busschaufför, vänligen gör ett val: |"); Console.WriteLine("|__________________________________________________|"); Console.WriteLine("|1. Visa alla passagerare. |"); Console.WriteLine("|2. Lägg till passagerare. |"); Console.WriteLine("|3. Visa den totala åldern på alla passagerare. |"); Console.WriteLine("|4. Visa medelålder på passagerare. |"); Console.WriteLine("|5. Visa den äldsta passageraren. |"); Console.WriteLine("|6. Visa den yngsta passageraren. |"); Console.WriteLine("|7. Avsluta programmet. |"); Console.WriteLine("|__________________________________________________|"); while (!validInput) { try { menyval = int.Parse(Console.ReadLine()); validInput = true; } catch // om input från användaren inte är siffror { Console.WriteLine("Fel format, vänligen ange ett heltal mellan 1-7"); } } switch (menyval) { case 1: Print_info(); break; case 2: Add_passenger(); break; case 3: Calc_total_age(); break; case 4: Calc_average_age(); break; case 5: Max_age(); break; case 6: Min_age(); break; case 7: Console.WriteLine("Programmet avslutas, hejdå!"); break; default: Console.WriteLine("Felaktig inmatning, vänligen ange ett val mellan 1-7"); break; } } while (menyval != 7); // Loopar så länge menyvalet inte är 7 } private void Add_passenger() { bool validInput = false;// bool kontrollerar att input från användaren är i rätt format Console.WriteLine("Hur många passagerare stiger på?"); int pass = 0; while (!validInput) { try { pass = int.Parse(Console.ReadLine()); validInput = true; } catch { Console.WriteLine("Felaktig inmatning, vänligen ange ett heltal."); validInput = false; } } if (total_passengers + pass > max_passengers) // om det lagrade antalet platser + de som önskas läggas till överskrider det totala antalet platser skrivs nedan string ut { int empty_seats = max_passengers - total_passengers; // antalet lediga sittplatser är de totala antalet platser (25) minus det lagrade antalet Console.WriteLine("Det finns inte så många lediga platser.

Det är {0} tomma säten kvar", empty_seats); return; } else if (total_passengers == max_passengers) // När bussen är full skrivs nedan string ut { Console.WriteLine("Bussen är nu fullsatt"); return; } for (int i = 0; i < pass; i++) { Console.Write("Ange åldern för passagerare nummer " + (i + 1) + ": "); try //Kontollera att input är korrekt, annars fångas det upp och meddelas användaren { passengers[total_passengers] = int.Parse(Console.ReadLine()); total_passengers++; } catch { Console.WriteLine("Felaktig inmatning, vänligen ange ett heltal."); i--; // Hoppar tillbaka ett steg i indexposition. } } } public void Print_info() { if (total_passengers != 0) { Console.WriteLine("Dessa passagerare finns på bussen:"); for (int i = 0; i < total_passengers; i++) // Går igenom vektorn med en for-loop enligt hur många passagerare som finns på bussen och skriver ut { Console.WriteLine("På sittplats " + (i + 1) + " sitter en passagerare som är " + passengers[i] + " år gammal"); } } else { Console.WriteLine("Det finns inga passagerare på bussen för tillfället"); // Är bussen tom skrivs denna string ut } } public void Calc_total_age() { if (total_passengers != 0) // Kontrollerar att det finns passagerare lagrade i vektorn och lägger ihop alla element { int total_age = 0; for (int i = 0; i < total_passengers; i++) { total_age += passengers[i]; } Console.WriteLine($"Passagerarnas totala ålder är: {total_age} år"); } else { Console.WriteLine("Det finns inga passagerare på bussen för tillfället");// Är bussen tom skrivs denna string ut } } public void Calc_average_age() { if (total_passengers != 0) { int sum = 0; for (int i = 0; i < total_passengers; i++) { sum += passengers[i]; } double average_age = sum / total_passengers; // var double för att tillåta flyttal Console.WriteLine("Medelåldern på bussen är " + Math.Round(average_age, 1) + " år."); //Rundar av resultatet till en decimal } else { Console.WriteLine("Det finns inga passagerare på bussen för tillfället"); // Är bussen tom skrivs denna string ut } } public void Max_age() { if (total_passengers != 0) { int oldest_passenger = passengers[0]; for (int i = 1; i < passengers.Length; i++) { if (passengers[i] > oldest_passenger) { oldest_passenger = passengers[i]; } } Console.WriteLine($"Äldsta passageraren på bussen är {oldest_passenger} år gammal"); return; } else { Console.WriteLine("Det finns inga passagerare på bussen för tillfället");// Är bussen tom skrivs denna string ut } } public void Min_age() { if (total_passengers != 0) { int youngest_passenger = passengers[0]; for (int i = 1; i < passengers.Length; i++) { if (passengers[i] <youngest_passenger) { youngest_passenger = passengers[i]; } } Console.WriteLine($"Yngsta passageraren på bussen är {youngest_passenger} år gammal"); } else { Console.WriteLine("Det finns inga passagerare på bussen för tillfället");// Är bussen tom skrivs denna string ut } } } }