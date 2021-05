Star wars galaxies restoration 3 live den 28 maj 2021!

https://restoration-gaming.com/

Detta går live den 28 maj, men går redan idag att spela. däremot kommer allt wipas inför släppet. Det som denna privatserver har som dom andra inte har är "Jump to lightspeed" plus att detta är en hybrid mellan NGE och combat upgrade. fråga mej inte alltför många frågor då jag aldrig spelade spelet då det var aktivt då jag satt fast i wow-träsket, men nu när det är helt gratis så skall här testas

Jag hittade den guild som skapat alla bra guider på youtube och de har tydligen bra kontakt med devsen också. Det som verkar bra med denna guild (bortsett från att dom verkar kunna sina grejer och verkar samtidigt väldigt hjälpsamma) är att de kommer vara medverkande på både rebellsidan, imperiet och sist men inte minst den obundna/civila sidan. med andra ord behöver man inte välja innan man börjat spela

Det hade varit roligt om de svenskar som vill spela SWG skulle gå med denna guild då vi troligen ändå inte kommer bli särskilt många. För enkelhetens skull kan man ju lägga till _swe på slutet av sitt nick på discord så skulle alla veta vem som är svensk

Här är lite info:

Guild Name: WEIRD

Contacts: Nope. I don't even wear glasses

Faction Affiliation: REB/IMP

PvE/PvP/Crafting Focus: PVP/PVE

Description: The official guild of Weird Gaming Adventure Youtube Channel. We are looking for fun people who want to PVP, PVE and eat copious amounts of jello....because Jello is cool. We are looking to be be THE guild of the R3.

https://discord.gg/uGFE8ezaWZ

spelet går som sagt live den 28:e så snart e det dags å varmköra ljussablarna