Vilken audio-port för headset-kabeln?

Hej,

Detta är lite av ett patetiskt inlägg men tänkte bara kolla så jag inte missat nåt uppenbart

Igår hade jag en fungerande ljud-setup på min stationära win10-burk: ett par stereohögtalare ipluggade via en sladd till gröna porten på mitt ljudkort och ett logitech g pro headset (lurar + mic) ikopplade via en annan sladd.

Idag rycktes headsetets kabel ur datorn och nu lyckas jag inte luska ut var kabeln en gång satt. Det va längesedan jag kikade på mina ljudutgångar så när jag nu stirrar där bak på burken känner jag inte igen mig.

Provat provat att i win10 ange headset som ljudoutput och pluggat i dess 3.5-mmkabel (ja det är en enda kabel för både mic+ljud) i samtliga ports men inget ljud spelas upp.

Jag har funktionstestat kabeln i sig genom att plugga in den i en Macbook och ja - den fungerar.

Men oavsett var jag pluggar in den i min Win10-burk lyckas jag inte få den att lira. Provat plugga in den i samtliga ljudutgångar på datorn utan framgång (inga ljud spelas upp i lurarna överhuvudtaget)

Kanske jag missat göra nån setting i control panel eller nån omstart efter att jag byter ljudport?

Jag har

* 6 audioportar från mitt moderkort Asus P878-V (dessa portar är svart, grå, rosa, orange, blå, grön där rosa är enbart "mic" och grön är "front speakers" .. jag gissar att gröningen är den jag kört förut)

* Ett ljudkort, SB Audigy, med 4 portar (blå, grön, orange, rosa) vars gröna port är reserverad för mina datorhögtalare.

Så frågan är var jag borde plugga in mitt Logitech G Pro X headset.

Den har en enda sladd för både ljud+mic med tre band på connectorn.

Angående windows så brukar jag byta mellan högtalarsystemet och headsetet genom att köra "select default device" och det jag gjort nu är att peka ut headset som default device och provat byta port i hopp om att få höra något, men inte nått framgång

En vag hint om min setup via en screenshot:

https://i.imgur.com/fnpHtK0.png

här ser man att när jag spelar upp ljud i windows påstår device manager att det ska spelas upp på mitt headset. men icke - hör nada.

PS: headsetet i sig har ingen fysisk volymkontroll så finns ingen risk att jag bara råkat stänga av ljudet med en sådan.

Visst bör det va gröna porten på ljudkortet som är mest aktuell för ett headset?