3070 -> LG CX 65* , ljudet klipper då och då.

Hej

Jag och sambon har spelet endel på tvn (bla It takes two och Days gone).

Kör alltså ett 3070 --- HDMI 2.0 --- > LG CX med upplösningen 4k@60hz (kabeln klarar inte 120hz).

Fungerat galant tills denna veckan, nu har ljudet börjat försvinna var 15-30 sekund.

Det försvinner i kanske fem sekunder och sen kommer det tillbaka, gång på gång.

Extremt störande.

Testat installera om Nvidia och avinstallerat nyaste w10 uppdateringen.

Kabeln som börjar ge sig eller vad ska jag felsöka härnäst ?