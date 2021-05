Får denna kod från buzzern vid uppstart. Jag kommer inte in i BIOS utan kommer direkt till skrivbordet. GPU är ett 1060 3gb. Finns det någon inställning i BIOS?

4. "One long and three short beeps" from speaker

An anomaly is detected in the graphic card. If the graphic card needs an extra power supply, please ensure the power supply can provide enough wattage.