Hur ska jag sätta mina fläktar? 🤔

Frisk luft in via front och/eller botten. Varm luft ut via baksida och/eller toppen.

Vad är det för kapacitet på fläktarna? Råder delade meningar hur viktigt det är, men jag föredrar att ha ett litet övertryck i chassit, alltså att det trycker in lite mer luft än det trycker ut. Detta mest för att slippa att damm letar sig in lättare i chassit. Vill absolut inte ha undertryck då det får damm att sugas in via ofiltrerade vägar.

Du har nu 2 fläktar in och 3 ut, men det säger inte så mycket utan att veta kapaciteten på fläktarna.