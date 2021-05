Kommer inte in på specifik sida utan VPN.

Hej,

Försöker komma in på netonnet med telefon, surfplatta eller dator - inget fungerar.

Enda sättet att komma in är via VPN.

Prövat stänga av brandväggar i router, prövat whitelista, prövat manuell dns server (olika), flushat dns och renew ip etc.

Mailat netonnet & Viasat (ISP) men ej fått svar ännu.

Förslag på andra åtgärder att prova?

Har inte problem med någon annan hemsida.

Står så här när jag försöker komma in på sidan:

Webbplatsen kan inte nås

Anslutningen återställdes.

Testa att kontrollera anslutningen

kontrollera proxyn och brandväggen

köra nätverksdiagnostik för Windows

ERR_CONNECTION_RESET

MVH

Johan