Samsung u32j590u, eller ny skärm över huvudtaget

Skrivet av Meathim: Fanns redan en tråd om detta, men jag skapar en ny. #19162915 https://www.elgiganten.se/product/gaming/gamingskarm/15881/sa... Jag är lite intresserad då de är nere på 2490kr på Elgiganten. Som monitor har jag nu en BenQ GL2450HT, och som TV (som jag plockar fram vid behov, normalt står den bakom sängen), har jag en gammal Sony 720p-TV på typ 36 tum eller så. Jag ska stöka om i lägenheten och tänkte ha Samsungen som både monitor och TV (m h a monitorarm jag redan har). Den ska stå på skrivbord, och vid film vrider jag den mot soffan. Är det fler folk ställer jag den på en stol eller nåt, om det behövs. Har ingen erfarenhet av moderna skärmar alls. Har en 24 tums IPS på jobbet och tycker det inte är någon skillnad alls jämfört med min Benq vid kontorsbruk. Men som sagt, annars har jag ingen direkt erfarenhet. Jag är ingen gamer direkt. Spelar mest Rimworld faktiskt, eller Stellaris. Ibland lite mer moderna spel mitt RTX2060 inte kommer orka driva i 4K (håller sakteliga på med Horizon Zero Dawn t ex), hur hanterar 4K-skärmar spel i 1080p? Mest kommer den användas till film, lättare spel, lite kontorsgrejer och webben. Jag är väl inte känslig för bildkvalité och grejor, men det är klart jag kommer märka om bilden blir konstig om man tittar på den från en vinkel. Det jag sett på prisjakt är att ljusa färger kan bli konstiga om man ser på den från vinkel, och det kommer kanske bli störigt. Helst vill jag inte lägga mer än typ de där pengarna på en skärm/TV, det är mest därför jag har fastnat för den. Har ni tankar, förslag, input? Köpte du dem? Vad tyckte du? Gå till inlägget

Köpte en och provade först, skall hämta ut resterande två imorgon och se om det fixar lite buggar,

Det är fin bild och inga problem alls med ljusstyrkan, 10bitars färgerna verkar ge lite mer definition i mörkare områden,

men programvaran i skärmarna verkar vara katastrofbuggig (om det inte är bara det här exemplaret som bråkar dvs)

Det går inte göra några egentliga inställningar på den om man kopplar in via displayport, måste ha signal på hdmi för att kunna ställa in saker,

den verkar gå ner i sleepmode även om det är avstängt, så när jag väcker datorn ur energisparläge så har startmenyn och fönstren flyttat mellan skärmarna. (kanske beror på att jag blandar den här skärmen med mina 2 1080p skärman ännu)

den fick också för sig att fastna i picture in picture mode helt plötsligt så fick factory reseta den.

Har inte spelat så värst mycket än på den, mitt 1070 var lite klenare än jag trodde i 4K får hoppas nästa generations grafikkort inte får samma kalabalik som 3000/6x00 serien x.x

men 1080p skall ju se bra ut ändå då de skalar pixelkorrekt till 4K