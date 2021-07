Laptop för studier och lite gaming - Omkring 10 000 kronor eller mindre

Hej

Är ute efter en laptop som jag kan använda till mina studier i höst och som jag kan spela lite på.

Är inte ute efter en värstingdator men vill kunna spela på den när jag inte är hemma.

Har för avsikt att byta ut min stationära dator inom en (förhoppningsvis) snar framtid när det blir lättare att komma över ett vettigt grafikkort och vill därför inte öppna plånboken för mycket vid detta köp.

Jag vill gärna inte gå över 10 000:- utan håller mig gärna lite under det, men kan kan sträcka mig en tusenlapp eller två till om det skulle finnas en laptop som ger mycket bättre prestanda sett till priset.

Just nu kikar jag på denna Razer Blade 15 basmodell (2020) för 7999:- som jag tycker verkar ha bra bang for the buck.

Razer Blade 15 Basmodell (2020)

Hör gärna om ni kan tipsa mig om en bärbar som är bättre än den som jag har länkat ovan sett till pris/prestanda eller om jag ska slå till.

Tack på förhand!