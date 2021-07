Bästa stället för reparation av Canon-optik?

Skrivet av bagfalls: Hej! Har ett Canon 70-200 f/4 L som inte riktigt vill fungera. Det verkar vara fokusmotorn som har kärvat ihop. Är det nån som har koll på vart man kan lämna in en optik och vad det kostar att få den servad? Mvh Gå till inlägget

Svårt att säga vad det kostar då det är helt olika från fall till fall.

Det man kan göra är att skicka in produkten till Canon och få ett kostnadsförslag som troligtvis kostar några hundra.

https://www.canon.se/support/consumer_products/repair/

https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/canon-repair-form-se

Du kan även om du ex. bor i sthlm annan storstad lämna in det lokalt till din återförsäljare (gäller åtminstonde butiker som tex cyberphoto & mattssons foto) så kan dom skicka in den åt dig.

Men som sagt, kostnad är svårt att säga såhär på rak arm.

Jag skickade in optik till Nikon och fick kostnadsförslag inom 1 vecka efter dom mottagit paketet och det kostade 300:- för undersökning + frakt då.