HAMR SMR PMR

HAMR är ingendera av dem och kan användas både för PMR och SMR-teknik (SMR avser överlappande spår, PMR även kallad CMR spåren sida vid sida utan överlappning och båda kör med vinkelrät (Perpendicular) magnetfält rakt ned i plattan med en tunn nål för skrivande magnetpolen och sedan en stor uppfångnings-pol för returen av magnetfält.

HAMR innebär att man hettar upp kornen av magnetmaterial medans det skall skrivas '1' eller '0' med laser för att minska dess Koercivitet (ungefär ovilja att ommagnetiseras eller tappa magnetism) just under skrivningen och får tillbaka koerciviteten när den svalnar igen och därmed åldringsbeständigheten igen (tänk om de som gjorde Flash-lagring kunde tänka i samma banor...) då man redan idag kör på max magnetfält som använda magnetmaterial kan medge (ca 2.4 Tesla) och själva magnetpartiklarna kan göras för upp till motsvarande 10 Tesla i motstånd att slå om sig men det går inte att få till magnetfält som är lika koncentrerad när man går upp över 2.4 Tesla.

Är 2.4 Tesla starkt? - de starkaste neodymmagneterna som går att köpa ligger på 1.6 Tesla och de börjar tappa magnetism permanent vid temperatur redan 80-110 grader C av just anledningen att koerciviteten sjunker och magneten tål inte sin egna magnetstyrka (vid öppen pol i luft) vid högre temperatur, tidigare använda Alnico med låg Koercivitet att den vid för stor luftgap som tex. ta ut rotorn ur en PM-motor med Alnico kunde tappa en stor del av sin magnetism för att den inte tålde sin egna magnetstyrka om magnetslingan inte var 'kortsluten' - men å andra sidan Alnico tål temperatur - till nära glödvärme innan det tappar magnetism, och dessutom återkommer det mesta när det svalnar igen vilket inte gäller nedodym-magneter - men alnico med sin låga koercivitet har nackdelen att det tappar magnetstyrka med tiden av termodynamiska/kvantmekaniska orsaker.

Varför krävs magnetiskt hårda material?

När öarna med ett antal magnetiserade korn som är magnetiserade 'S' eller 'N' (motsvarande '0' eller '1') blir färre i grupp för att få högre packningstäthet så blir varje korn mer utsatt för termodynamisk/kvantmekanisk påverkan (värmerörelser i materialet) och varje korn som 'faller' (byter polaritet) får mycket större verkan - jämför med en skogsdunge med många trän och en kalhygge med bara 3 trän kvar i en grupp och hård storm - skall de 3 träna vara kvar efter stormen så måste de vara mycket starkare än en skogsdunge med klenare trän som skyddar varandra (Proximity-effekt).

Vad är 'storm' här - jo värmerörelserna i materialet - alla små vibrationer när atomerna knuffar varandra i slumpmässig ordning och i materialets ljudhastighet och i knuffstyrkans fördelning kan jämföras med vågorna på ytan i ett hav och är gaussiskt fördelat. Och precis där som våra hav så kan man få jättevågor när många vågor samverkar och lite som när man spräcker kuluppläggningen vid öppningsstöten vid biljard men baklänges - dvs. många vibrationer från olika riktningar samverkar på några få partiklar får extra hård vibration och det är tillräckligt för att vända polaritet på ett magnetkorn.

Dessa jättestötar kommer bara ibland och hur ofta helt beroende av temperaturen, så ju varmare skivan bor i en hårddiskrack - ju tåligare måste skivan göras mot degradering och idag designas skivor för att hålla data i minst 10 år i typ 60 grader C hela den tiden.

- situationen är lite som oljeriggar ute i hav att de byggs tillräckligt högt för att vågor höga nog för att slickar underredet (och förstör massor av saker samtidigt) kommer statistiskt bara var 10 år - och coerciviteten på hårdiskarnas magnetkorn motsvarar då höjden på riggen över vågorna och hur ofta man får jättevågen över sig under diskens tänka levnadstid.

(att slå metallisk hårt med hammare på magnet så kan det få magneten att tappa mer eller mindre av sin magnetstyrka av de mekaniska stötvågorna som går igenom magnetmaterialet - så att knacka hårt på tex. axeln för att få dit en remskiva med presspassning på en motor med PM-magneter är ingen bra idé etc.)

Samma termodynamiska och kvantmekaniska effekter finns också på flashmedia och ju färre elektroner man har per cell och datanivå så blir verkan av varje utslagen av termodynamiken/kvantmekaniken elektron större på den senare mätta signalen - det som man kallar för spänningsglidningen och takten på att fångade elektroner flyr sina 'fängelser' ökar ungefär med dubbla takten per 4 grader C - hårddiskskivors magnetpartiklar behöver en bra bit över 100 grader C i förvarings temperatur för att se samma 'dataflykt'-takt som man ser redan vid 25 grader C på flashmedia.