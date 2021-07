Jag är en idiot - En historia om RAM-minnen

Haha, skönt att du listade ut det, kan tänka mig att du kände dig lite korkad när du äntligen hittade felet

Låter som att du helt enkelt stirrade dig blind på alla möjliga sätt som det kan ha varit något fel, förutom det mest uppenbara, simpla lösningen då du i bakhuvudet var så pass säker att du inte hade gjort ett så simpelt misstag, att du inte ens tänkte tanken på att det kunde vara just det som var felet.. Been there, done that.

Jag skulle nog säga att det är väldigt vanligt att den simplaste lösningen även är den korrekta. Finns många historier om folk som inte lyckas starta datorn, som inte har kopplat in strömsladden exempelvis. Det finns ju en anledning till att all form av tech-support oftast börjar med att dom frågar om du testat startat om datorn/routern/etc, då det är en väldigt vanlig lösning till diverse problem till exempel.