Kass spelprestanda och slumpmässiga frysningar efter omformatering

Haj!

Formaterade om hela datorn, alla SSD's inklusive två NVMe. Jag gjorde detta för att flytta Windows från en SATA till en NVMe och för att datorn har varit allmänt trög ett tag.

Det var en del krångel bara att installera Windows från USB, men efter lite övertalning så gick det iaf. Den klagade på att "GPT är rekommenderat", men jag körde på ändå och nu visar alla hårddiskar GPT, så jag antar att den fixade det själv.

Samma kväll kom första frysningen, ingen output eller input, bara att hålla in startknappen och starta om. Har sedan hänt åtskilliga gånger över 24 timmar. Har kört Memtest64 3 loops utan fel, har kört Furmark ett par varv utan krångel. CPU R5 2600 OC till 4.1Ghz, har varit stabil så innan ominstallation. Inga temperaturproblem rapporteras, ligger under 70 grader i Furmark. Har känt på kylaren, minnena och grafikkortet eftersom datorn rest med bil till och från annan plats, men allt sitter fast ordentligt.

Utöver detta har vi då prestandaproblem, de jag ville åtgärda med en fräsch installation. Tji fick jag, för nu med alla (tror jag) rätta drivrutiner så har jag massiv stuttering och hoppande FPS i Hunt Showdown, Apex Legends och t.o.m CSGO. Första gången i Hunt funkade det jättebra med 100+FPS och inga märkbara drops, men sedan dess har det bara gått utför. Apex hade jag alltid capat i 144 som skärmen, hade aldrig problem med Apex, och CSGO borde ju kunna drivas ut av en smartphone idag men där har jag 30-50FPS med stuttering mot botar, helt ospelbart.

Any and all tips appreciated! Även om det krävs en ominstallation till, vid det här laget gör jag vad som helst.

Specs:

R5 2600

16Gb G.Skill Trident 3000Mhz

RTX3070

C: Samsung 970+ M.2