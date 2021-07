Är det bara jag som höll på att grava ihjäl mig när jag såg Tokyo Olympics 2021 Opening Ceremony och landet Oman presenteras och vilken låt slås på då? Jo, ingen mindre än Sonic the Hedgehog - Star Light Zone:

Jag menar, VEM hade någon gång under sitt liv tippat på att få höra Sonic the Hedgehog-musik under Olympiska spelen?! Jag tycker det är orimligt roligt!

Även spelmusik från Chrono Trigger, Final Fantasy och övriga spel ingick. Kingdom Hearts tycker jag är förvånande för det är ändå bara "Japanska Disney" om du frågar mig.

EDIT: Inte bara det, nu hör jag att de spelar samma Soniclåt igen när Kina kommer ut under ceremonin.