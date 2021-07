Varför har jag google foto?

Skrivet av Elektron: Fick upp ett meddelande häromdagen, "du börjar få slut på lagringsutrymme på google foto".

Jag trodde att jag hade fullt på telefonen först men det visar sig att sedan jag bytte telefon så har telefonen laddat upp varenda bild jag har tagit till internet utan min kännedom. Det här är inget jag vill ha överhuvudtaget och absolut inget jag tycker är okey. Hur tar jag bort detta och hur kommer det sig att detta är ens tillåtet? Jag har full förståelse för att andra människor tycker att molntjänster är suveränt. Själv föredrar jag att ha mina privata bilder på en hårddisk som inte är kopplad till internet. Gå till inlägget

Jag tror det där är något som faller in under backupinställningar och är förmodligen något du fick chans att välja när du gick igenom konfigurationsstegen man tvingas in i när telefonen var ny(?).