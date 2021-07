Behöver hjälp med att göra om hemma

Tjena, hemma har jag stått ut med att WiFi:et inte riktigt räcker till på övervåningen, men nu är det nog. Min plan är då att jag ska köra med endast 2 stycken Ubiquiti AP:s för det trådlösa nätet.

Som det ser ut just nu är att jag har en Cat6 som går från fiberdosan, via utsidan av huset och upp till rummet där min dator står (ett av rummen med taskigt WiFi), sedan står en gammal ASUS router och spottar ut WiFi, denna står placerad på nedervåningen bredvid fiberdosan.

Då kommer då frågan hur jag ska koppla allt det här, jag har tänkt att köra en switch via kabeln som går på utsidan av huset för att sedan koppla min dator med kabel från den och en till kabel till AP:n. Men hur det är på nedervåningnen är det krångliga. Ska jag endast använda mig av fiberdosan, alltså att alla enheter inklusive AP:s kopplas direkt in i den eller ska jag koppla dessa via min router? Finns det någon fördel att gå via routern istället?

Är väldigt nybörjare på nästan allt om nätverk så hjälp skulle verkligen uppskattas