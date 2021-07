Ingen internet på Tjänstefördelare?

Hej! Långt sagt kort, jag har bara ett fiber-uttag i väggen, och då jag vill ha både tv-box samt router införskaffade jag mig en tjänstefördelare som telenor skickade till mig gratis.

Så nu går sladden från väggen direkt in i tjänstefördelaren, som sedan via LAN 1 går till routern och får routern att fungera som den ska, har internet och har dator-sladden kopplad in i routern.

DOCK, När jag vill få internet till tv-boxen, det är där sko'n klämmer. Var ska kabeln från tv-boxen gå till? Tjänstefördelaren? Routern? Ringde support (3 olika gånger med 3 olika personer) och alla säger ''lan 2'' i tjänstefördelaren, dock så funkar även det inte. Har testat med alla ingångar btw.

Får inte heller någon internet till datorn om jag sätter in sladden i tjänstefördelaren. Så det verkar som tjänstefördelaren inte får någon internet alls? Om någon vet något bra tips/lösning skulle det högst uppskattas!