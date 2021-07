sätter upp vsftpd och fått lite problem

har öppnat portar i router och brandväggen. Men får detta problem. Vet det är lite strul få till det bakom router, men inte hittat något vettigt när jag sökt på problmet.

Server sent passive reply with unroutable address 192.168.1.242, using host address instead.

Timeout detekterad. (dataanslutning)

Kunde inte återfå listning av kataloger

Fel uppstod när listning av katalog '/'.

listen=YES

#listen_ipv6=NO

anonymous_enable=NO

local_enable=YES

write_enable=YES

local_umask=022

dirmessage_enable=YES

use_localtime=YES

xferlog_enable=YES

chroot_local_user=YES

secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty

pam_service_name=vsftpd

ssl_enable=YES

allow_anon_ssl=NO

force_local_data_ssl=NO

force_local_logins_ssl=NO

#ssl_tlsv1_1=YES

#ssl_tlsv1_2=YES

ssl_tlsv1=YES

ssl_sslv2=NO

ssl_sslv3=NO

require_ssl_reuse=YES

ssl_ciphers=HIGH

rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.crt

rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key

pasv_enable=YES

pasv_min_port=10000

pasv_max_port=10100

allow_writeable_chroot=YES

listen_port=2121