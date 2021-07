Uppgradera >15 år gammalt 5.1-system

Hej Sweclockers,

Använder idag ett över 15 år gammalt (troligen, lite osäker när det köptes) 5.1-system med förstärkare till TVn (var från början anslutet till datorn) som jag funderar på att ersätta med en soundbar (plus bas).

Förstärkaren är en Yamaha RX-V495RDS med Dolby Digital och högtalarna är från Sony; SS-CN305 center, SA-W305G bas och 4 st SS-V305.

Det funkar fortfarande överlag bra, förutom att förstärkaren ofta inte vill styras av fjärren (vilket leder till en del springande för att justera volymen) samt att jag inte lyckas få till någon bra surround-separering (är nog mest okunskap på min sida, men spelar mindre roll då högtalarna ändå inte kan placeras ”rätt”).

Gillar bra ljud, men oftast vinner ”bra nog” i kombination med smidighet (användningen av mina Sony WH-1000XM2 minskade markant när jag köpte mina AirPods Pro, tack vare smidigheten, även fast Sonysarna låter/är bättre). Bor i lägenhet med öppen planlösning, så ljudnivån kommer mycket sällan överstiga ”lagom högt”, men bra separering för att lättare urskilja bl.a. tal vid lägre volymer är ett plus. TVn är en Philips 58PUS8545/12 (gillar ambilight) inköpt på halv impuls under Black Friday förra året). Just nu används TVns inbyggda Android TV (vi tittar till 95% via streamingtjänster) men funderar på att skaffa en Apple TV.

Hur mycket skulle jag ungefär behöva lägga för att ersätta det befintliga ljudmässigt och vart hamnar det om jag vill få en märkbar skillnad? Får jag med något mer utöver ljudet i nyare system?

Har ni några rekommendationer på vad jag bör hålla utkik efter eller något specifikt paket jag bör köpa (helst silverfärgat för att matcha TVn)? Är det någon fördel att köpa ett Philips system eller fungerar alla märken lika bra ihop?

Stort tack på förhand för all vägledning jag kan få i denna djungel.