Studier - YH eller Uni?

Hej!

Har sökt lite utbildningar till hösten. Kommit in på flera olika YH utbildningar och där valt Webbutvecklare .NET CMS på Nackademin som troligt alternativ.

På universitetet har det i år varit lite svårare pga söktrycket nu under covid. Har därför endast kommit in på en utbildning, vilket är en tvåårig.

Problemet med det var ju att jag ville läsa på universitet just för att få en kandidat.

Innehållet på utbildningarna:

Webbutveckling på Mittuniversitetet:

Datateknik GR (A)

- Introduktion till programmering i JavaScript, 7,5 hp

- Webbutveckling I, 7,5 hp

- Digital bildbehandling för webb, 7,5 hp

- Programmering i C#.NET, 7,5 hp

- Webbutveckling med .NET, 7,5 hp

- Databaser, 7,5 hp

Datateknik GR (B)

- Webbutveckling II, 7,5 hp

- Webbdesign för CMS, 7,5 hp

- Webbanvändbarhet, 7,5 hp

- Webbutveckling III, 7,5 hp

- Fullstack-utveckling med ramverk, 7,5 hp

- Javascript-baserad webbutveckling, 7,5 hp

- Självständigt arbete, 15 hp

Industriell organisation och ekonomi GR (A)

- Affärsplaner och kommersialisering, 7,5 hp

Informatik GR (A)

- Projektledning, 7,5 hp

Yh-utbildningen:

Application Lifecycle Management

CMS-utveckling

Databasteknik

Designpatterns

Examensarbete

Frontend 1

Frontend 2

Introduktion till CMS

LIA

Programmering med ASP.NET

Programmering med C#

Vilken tror ni är smartast att läsa för framtida jobbmöjligheter?