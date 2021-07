Ta bort saker och lägga till i en meny

namespace uppdrag2cs { class Program { static void Main(string[] args) { int menySelection = 0; int tal = menySelection; do { Console.WriteLine("Välj alternativ"); Console.WriteLine("1.Sälja bil"); Console.WriteLine("2. Köpa ny bil"); Console.WriteLine("3. Handlat tidigare (gammal kund)"); Console.WriteLine("4. Ny kund"); Console.WriteLine("0. Avsluta programmet"); menySelection = 0; string menySelection_string = Console.ReadLine(); /*användarens val*/ menySelection = int.Parse(menySelection_string); if (menySelection == 1 || menySelection == 1) { Console.WriteLine("Härligt att du funderar på att sälja din bil, vad är det för modell?"); string bilmodell = Console.ReadLine(); Console.WriteLine("jag har en" + bilmodell); Console.WriteLine("Okej, intressant. Vilken årsmodell är det? Samt hur många mil har den gått?"); string årsmodell = Console.ReadLine(); Console.WriteLine("Okej, så det är en" + årsmodell + ", det är ju intressant absolut"!); Console.WriteLine("Den är ju i väldigt fint skick,så vi skulle kunna erbjuda 250.000kr för bilen, känns det bra för dig?"); Console.ReadLine(); } else if (menySelection == 2 || menySelection == 2) { Console.WriteLine("Köpa bil"); // lägg in info om köpa bilar // } else if (menySelection == 3 || menySelection == 3) { Console.WriteLine("Val tre"); tal = 7; // lägg in info om handlat tidigare } else if (menySelection == 4 || menySelection == 4) { Console.WriteLine("Val fyra"); //lägg in info om nya kunder// } else { Console.WriteLine("Ogiltigt val"); } } while (menySelection != 0); Console.WriteLine("programmet är slut"); } } }