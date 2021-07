Ny dator eller är de värt att uppgradera denna?

Hejsan.

Jag har en dator som jag har haft i ca 10 år och över åren har det byts ut delar så de enda som är kvar av orginal dator är PSU och full tower låda med flera chassi fläktar som har sakta men säkert gett upp. Så nu är jag i läget att det är dags att uppgradera igen eller om man ska köpa nytt och bygga ihop.

I nuläget spelar jag mest spel och jobbar (mest webbaserat så inget dator krävande) vid dator men jag håller även på lite granna med unity och blender för nöjes skull. Spel jag spelar just nu är FF online och overwatch men vill ge mig in i new world när de släpps.

Detta är vad jag har idag

ASUS GeForce GTX 1060 6GB Dual OC som går upp i värme, 80 grader i overwatch. https://www.komplett.se/product/895396

Intel Core i7-7700K Kaby Lake Processor

ASUS Strix Z270H Gaming, Socket-1151 https://www.komplett.se/product/909949

Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 16GB (2x 8gb)

PSU är oklart

Samsung 850 EVO 500GB 2.5" SSD samt en mekanisk 2tb för lagring och mindre spelade spel.

Vad tror vi om detta system? finns det nått här som känns "värt" att ha kvar för en framtida dator med de saker jag gör.

Eller finns det nått ni kan rekommenderar jag uppgraderar för att få det mer anpassat för det jag gör.

MVH Stefan