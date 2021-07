Köpråd av laptop för Civilingenjörsutbildning

Ingen koll på hur det ligger till med dual boot nuförtiden, speciellt inte med M1.

Jag körde en MacBook Pro som jag köpte våren 2014 för mina studier 2014-2019. Den lever än och duger till det mesta jag behöver göra på språng. Visst, den var dyr då, men i och med att den fungerat KLOCKRENT i 7 år nu så var det bland de bästa slantarna jag spenderat.

Jag tänkte också jag skulle köra Ubuntu för jag inte riktigt var något fan av Mac OS. Det gick, men det var så mycket krångel med det hela att jag skippade det till slut. Var varannan gång jag stängde igen datorn så vaknade den inte när jag öppnade den igen osv osv. Har upplevt liknande problem en hel del med Windows laptops också. De går inte in i sleep ordentligt och drainar batteri i väskan etc. MacBooken kunde med Mac OS ha uptime på ett år vid något tillfälle och då öppnade jag och stängde säkert 10 gånger om dagen (du förstår ju själv vilken overhead att starta om och hålla på varje gång man rör sig mellan föreläsningar/lunch/studierum/grupprum etc etc...).

Jag säger kör MacBook, du får en Unix terminal, smäll in Homebrew (package manager) och njut av krångelfritt datorägande så kan du lägga fullt fokus på studier. Behöver du nödvändigtvis Linux eller vill bli bättre i Linux så kan du ju sätta ihop en trevlig liten server hemma om du inte redan har det.

Jag kunde göra säker 95% av allt på min utbildning i Mac OS, resten är bara att göra på en "skoldator" vilket jag antar alla universitet har. AI kurser etc är helt orimliga att göra på en laptop ändå så det fanns dedikerade datorer eller så delades det ut credits på typ Google Cloud.

Dubbelkolla hur det är med M1 först bara, surt om det fortfarande finns grejer som inte rullar bra på den, har faktiskt dålig koll där, men funderar på att uppgradera till M1 så småningom.