NAS-problem i nätet efter åska - Synology

Hej.

Jag anser mig rätt haj på både SW och HW men nu har jag kört fast lite. Vet inte riktigt om denna tråd platsar under Lagring eller här men jag testar väl.

Jag har ett äldre Synology NAS, ett DS411 med 4 diskar som funkar som backup, DLNA-server och sekundär lagring. Den tuffar på och har funkat bra även om den har några år på nacken.

I förra veckan gick åskan hårt där jag bor. Strömmen gick också. Nåja, allt i villan såg ut att funka efter det men så upptäckte jag att mitt NAS inte gick att nå längre. Alla lampor blinkade grönt (även LAN) men ingen access. Då upptäckte jag nåt märkligt: en liten dum 4-portars D-link GB switch som sitter mellan routern och NAS:en och som även har några andra enheter inkopplade visade ingen länk på någon port fast powerlampan lyste. Hm. Då startade jag om den och alla övriga prylar på den switchen kom igång men NAS:en visade fortfarande ingen länk. Bytte ut den mot en annan switch och då hände samma sak. Till saken hör att NIC:en på NAS:en bara är på 100Mb men det ska båda dessa switchar klara. Jag testade givetvis också att byta kabel. Ingen access. Har inga VLAN uppsatta eller speciella regler i routern gällande NAS:en.

Jag plockade då ner NAS:en och satte den direkt till min dator (via en annan liten switch). Jodå, nu lyste LED:en till den port som jag hade tryckt in den i och nu kunde jag också surfa in till den och alla filer fanns kvar och inga (nätverks) inställningar var ändrade. Men pingade jag den så tappade den ibland paket, fast den satt på samma switch.

Nu har jag satt den direkt i en av routerns portar och det funkar hjälpligt. Den verkar inte verkar vara lika pålitlig som tidigare, streamar jag musik så ger den snart upp. Som DLNA-server kommer den och går.

Mig veterligt har Synology inga diagnostikprogram så man kan kolla NIC:en (som f ö är lödd direkt på systemkortet och det finns bara en port). Eller har dom det?

Alltså: kan en port gå sönder bara "lite grann"? Jag har stött på trasiga NIC tidigare men då har dom varit helt döda.