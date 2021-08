Blixten slog ned och ethernetkabel fungerar ej

Kan ta allt från början igen eftersom det bara inte är datorn som krånglar. Har en till fråga

(Router 1 = Hus 1 osv)

Har totalt 4st routrar. Router 1 är kopplad direkt från modemet. I router 1 går en kabel till router 2. Denna kabel är nergrävd under marken. Från router 2 går det en till ethernet kabel till router 3, och sedan en ethernetkabel från router 3 till router 4 (Alla sitter i olika hus 100-200meter från varandra) De routrar som verkar ha klarat sig är Router 2 och Router 4. Jag tog därför router 4 och satt i första huset med modemt - som funkar, nu har jag testat att också koppla in router 2 till modemet, som också funkar. Men när jag ska testa en fungerande router i hus 2 så får den inget nät alls. Jag har testat 3 olika routrar men får ingen signal från router 1 vid modemet. Detta får mig att tro att den nedgrävdakabeln är helt trasig, eftersom att den inte heller ger någon wifi till min laptop som jag testade att direktkoppla. Jag har testat att sätta in en annan fungerande ethernetkabel på router 1, till en annan router, och då funkar det som normalt. Därför skulle jag anse att kabeln under marken har fungerat, som heller inte kan ge wifi till router 3. Detta har inget med datorn att göra som gick sönder men det är ännu ett problem som gör mig galen.

Jag skrev allt som fanns i min hjärna nu så om ni vill att jag förtydligar något så gör jag gärna det.