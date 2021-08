MP3 spelare som man kan skapa playlist

Lite matnyttig information i allmänhet ang Sony och deras AVLS finns här https://thewalkmanblog.blogspot.com/2020/08/volume-cap-remove...

På den som länkades kan du dock stänga av AVLS:

Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395Limiting the volumeYou can use AVLS (Automatic Volume Limiter System) to limit the maximum volume. This prevents the volume fromgetting too high and disturbing others, causing discomfort to your ears, or preventing you from hearing sounds aroundyou, and it allows you to listen at a more comfortable volume.1. From the Home menu, select [Settings].2. Select [Common Settings] - [AVLS (Volume Limit)] - [On].

https://www.manualowl.com/m/Sony/NWE394/Manual/473952?page=15...

Det är dock nånting att ha i åtanke i allmänhet gällande Sony tycker jag.