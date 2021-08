Hjälp med billigt hembygge till 13åring

Jag ramlar in och ber om hjälp eftersom jag är helt out of the loop sen minst 10 år tillbaka.

Grabben behöver en stationär burk. Misstänker att det blir en del spelande men knappast några high end grejer. Sådant får skötas med PS5.

Han verkar mest sitta med Discord, Steam, Roblox etc.

Går det att komma undan med 10 laxar?

Har någon av er som är kunniga på området ork att ge mig tips på m.k., processor, minnen, låda, grafikkort och nätagg i budgetklass som eventuellt kan uppgraderas i framtiden så vore jag ytters tacksam.

Tangentbord, mus och två hdmi skärmar finns redan.

Alternativt så kanske en beggad burk kan funka men mina kunskaper är allför skrala för avgöra om pris och prestanda är vettiga. Peka gärna om du/ni vet om ngt lämpligt i stockholmsområdet.

Stort tack på förhand.

///j