Rykte: Grafikkortslegendaren 3dfx återuppstår

Skrivet av UndaC: Jo precis Nvidia äger både varumärken och IP/teknik. Så på sin höjd lär ju det här vara något småskaligt hobbyist-projekt. Men mer troligt bara något slags skämt/lurendrejeri. Gå till inlägget

Det är nog ett skämt. Efter grävande så hittade jag nämligen en kommentar som skrev "that pic is a fan made wallpaper from deviant art in 2014... This seems fake af"

edit: hittade orginalet https://hipwallpaper.com/view/VJDTEy

Och Nvidia äger som sagt 3dfx, här är Nvidias pressrelease ifrån inköpet

"SANTA CLARA, CA - DECEMBER 15, 2000 - NVIDIA® Corporation (Nasdaq: NVDA) today announced that it has signed a definitive agreement to acquire certain graphics related assets of 3dfx Interactive (Nasdaq: TDFX), a pioneer and a recognized leader in graphics technology. These graphics related assets include, but are not limited to, patents, pending patent applications, trademarks, brand names, and chip inventory related to the graphics business of 3dfx."

För jag tolkar brand names som 3dfx-namnet bland annat.