Enklast möjliga produkt för att ge bättre Wi-Fi-signal i ett rum via kabel?

Jag vill tro att det är en väldigt enkel fundering med ett enkelt svar, men eftersom jag inte är så kunnig inom nätverk tänker jag att det är bäst att fråga utifall jag missförstått något

Av inredningsskäl vill jag flytta min router till ett hörn av vardagsrummet där jag vet att Wi-Fi-signalen till sovrummet kommer att bli väldigt svag. Vi har nätverksuttag i varje rum och jag vill ha så hög prestanda som möjligt på det trådlösa nätverket. Samtidigt vill jag inte att en mobiltelefon måste hoppa mellan två nätverk (så att det blir ett avbrott i ens uppkoppling) när man går genom lägenheten, utan det ska upplevas som ett enda Wi-Fi. Som jag förstått det vill jag då ha en accesspunkt med nätverksport? Eller är det en annan produkttyp jag bör kolla på?

Om det nu är en accesspunkt jag vill ha så har jag kollat lite på Prisjakt och sett att det finns billigare varianter som man bara stoppar in i eluttaget och sen ansluter en nätverkskabel till. Många av dessa har dock väldigt dåliga betyg, men det verkar bero på att folk klagar på att de är dåliga som range extenders, vilket inte bör påverka mig? De allra billigaste verkar bara ha 100 Mbit i nätverksporten så jag har försökt hitta de med gigabit-port istället. (Jag bara antar att det är svårt för en enhet att tillhandahålla Wi-Fi >100 Mbit om det bara är 100 Mbit in via kabel, så därför kollar jag på gigabit-portar istället).

De billigaste accesspunkterna med gigabit-port jag funnit är dessa (ca. 500 kr):

Kommer en sån kunna hjälpa mig med att lösa problemet eller behöver jag titta på någon annan produkttyp? Om det är rätt produkter, ska jag då bara konfigurera accesspunktens Wi-Fi-uppgifter till att matcha min routers (namn/lösenord)?

Tack på förhand för hjälp!