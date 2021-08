Tips på datatekniker Sthlm?

Hej!

Bara att inse att man är rookie, amatör, blindstyre..u name it Har problem med att få igång maskinen efter uppdatering med processor och nytt moderkort, och allt annat som packats in i nytt chassi. Bättre att betala ett profs för att trimma in maskinen. Någon som känner till bra firma för sådant jobb??

Moderkort: Gigabyte Z390 UD V2

Processor: i9 9900-K (1151)

Grafikkort: GeForce RTX 2070

RAM: 1 x 8 GB + 1 x 16 GB Corsair