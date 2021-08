Vad händer om jag blir av med min iPhone?

Som rubriken lyder, vad händer? Eller rättare sagt, vad gör jag?

Jag kom och tänka på idag när jag skulle kika lite på appen "Hitta" som jag har på mina enheter. Då kom jag att tänka på den kommande konferensresan som vi ska på med jobbet nu till hösten. Dels är det utomlands men jag kommer ju även då bara ta med mig en enhet, min telefon. Nedan kommer mina tankar i enkelt format.

"Om jag tappar min telefon så kan jag ju bara logga in på mitt iCloud-konto på en webbläsare, easy peasy!"

God tanke! Om det inte vore för de facto att jag har använder mig av ett auto-genererat lösenord från min lösenordshanterare (Bitwarden), som då även finns på min telefon och som jag absolut inte kan komma ihåg (ex. @5owUETJT&ks9XtPm&2@z9oja)

"Okej, jag byter lösenord till ett jag kan komma ihåg utan att tumma på säkerheten (ex. 5LaxariÅnUtanförSkagen!). Great!"

Nej juste, MFA är ju aktiverat både på Bitwarden men även mitt iCloud-konto. Dessutom är det inte samma app för MFA utan Bitwarden har sin och iCloud är enhetsbaserad (loggar in med mitt konto på ex. en iPhone och aktiverar således MFA).

"Hmm, okej. Men om jag loggar in på fler enheter med mitt iCloud-konto så kan jag ju enkelt logga in på iCloud via webben, autentisera mig på en annan enhet, och således hitta min borttappade eller stulna telefon!"

Ja och nej, då måste jag antingen ha med mig en enhet till, med risk för att bli av med den också, eller så måste jag be någon gå in på en av mina andra enheter (och även då lämna ut känslig information, sambon går ju an men kanske inte en kollega?) för att godkänna inloggningen.

Jag tänkte på en hel del andra scenarion och vad jag kan göra men jag får det inget annat till än att, blir jag av med min iPhone i dagens läge (med de säkerhetsinställningarna jag har) så måste jag ha tillgång till en annan enhet för att ens ha en chans att hitta den.

Alternativet är ju att ta bort MFA men det är ju ett steg i fel riktning om något.

Förstår ni mitt dilemma? Hur hade ni agerat? Är det bara jag som snurrar till det? Ska jag ens bli så nojig över detta?

Tack!