Asus AC88U tappar klienter

Senaste stabila mjukvaran var FW_RT_AC88U_300438520631 där är min klientlista stabil ex 15st anslutna .

När jag kollar på klientlistan så hoppar den förbrillt och håller inte kontakten konstant med mina enheter typ 15-10-5-15-8-2-10osv.

Nu från idag kör jag med senaste merlin men verkar vara likadant. Det har inte gått prata ex på WhatsApp för den klipper och återansluter.

Det har ju tillkommit lite sedan 300438520631 så min fråga är är det några inställning jag missat som jag ska göra.

Har 2 st och båda beter sig lika dant. Asus säger lämna in på rep och när jag sa att dom funkar bra med gammal mjukvara svara dom kör på den då