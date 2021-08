Rykte: Nästa generations grafikkort kan dra uppemot 500 W

Har i Italien blir det tufft i sana fall.

Vi ar begransade till 3kW, 4,5 kW eller 6kW.

Allt ar enfas och om vi behover uppgradera fran 3kW till 4,5kW sa kommer det sakert bli dubbelt sa dyr kostnad for elen, forbrukning, skatt etc. plus att vi behover dimensionera om kablaget fran gatan in i huset samt den interna kabeldragningen.

Huset ar fran 60-talet och allt ar ingjutet i stenvaggar, sa det blir mangar timmars arbete och dyrt, bara for att spela pc och kanske brygga lite kaffe samtidigt.... (AC samtidigt sa lar huvudsakringen losa ut)

Ar i stort sett bara industrier har som har 3-fas. i hushallen ar det enfas som galler.