Vad är inom rimlig felfrekvens?

Har haft google wifi sedan november 2017 med tre puckar till 117m2 och det har på det stora hela fungerat bra. Det senaste året har jag också lyckats koppla upp vissa enheter trådat. Under hela tiden har jag upplevt random problem som mest någon gång i månaden, antingen att det bara segar ner eller att det bara försvinner. Jag har tänkt att allt internet strular ibland, så har det alltid varit men det är ändå irriterande. Det som är konstigast och som hänt två gånger nu är att internet via ethernet dött helt. Alla enheter som varit kopplade med ethernet har tappat all uppkoppling, de har kunnat koppla upp sig på wifi men det har varit extremt segt för bara de enheterna. Det är två CC ultra, en Sony tv och en PC. Första gången det hände felsökte jag som en galning och provade allt jag kunde komma på samt diskuterade här på Sweclockers. Inget fungerade tills allt helt plötsligt fungerade perfekt igen. Samma sak hände igår. Är detta grejer som man bara får leva med? Att det kvittar vilket abonnemang, vilken hårdvara man än har och hur man än bor så strular det emellanåt för att problemen sen bara försvinner? Eller går det att skaffa något system som är 99% och inte bara 90%?

En annan fråga som jag tror jag kommer få ta med Google support är att migrera nätverket från google wifi appen till Home. Har inte gjort det än och nu när jag försökte går det inte, jag följer instruktionerna, tycker jag har koll på kontona men det liksom händer bara ingenting när det klickas på migrera i wifi appen och i home appen hittas inget att "importera".