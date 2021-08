Hej, jag byggde ihop min dator i ett nytt chassi. När jag skulle starta fick jag detta meddelande:

"An operating system wasent found. Try disconnecting any other drives that dont containt an operating system. Press cntrl+alt+del to restart."

Hittar massa tips av att googla, men de handlar om att jag ska installera om windows....jag har windows på en av mina diskar....fan heller om jag måste installera om

Tack på förhand. Mvh m00rtin