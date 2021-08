Kan jag använda denna ljuddämpning?

Skrivet av NightFred: Nej, det är inga problem. Du har inget som är ledande på moderkortet om det inte är så att du har någon metall som skrapar emot och då kommer åt något ledande. Ser ju ut att vara skumgummi. Har själv satt bitumenmatta i ett chassi för att minska ljud. Funkade bra.

Är du osäker så klipp det lite kortare för den delen så att det inte ligger emot. Det kommer inte att göra varken till eller ifrån på ljudbilden.

Se kanske du inte uppnår helt den tysthet som du är ute efter om du inte klär in resten av datorn. Jag plockade ut allt och satte matta över allt som jag kom åt men på det hela så gjorde det att det tog udden av det värsta men helt tyst blev det inte. Chassit som jag moddade var ett Antec Sonata. Samt att det var rätt många år sedan. Gå till inlägget

Tack för svaret, det står "PU-skum" jag vet inte vad det är om det innehåller metal.

Nja just nu har jag en 140mm på top. Jag planerar att köpa en 360mm radiator att sätta i toppen, och då blir det mycket öppet där det kommer in damm. Så jag är mest ute efter att skydda emot det, men kan jag dämpa en smula också så är det ett plus.