Få in en undermeny i en meny

Hej!

Jag skulle vilja få in en meny under valet "Service" där man likt i "huvudmenyn" ska få upp 3 alternativ som man ska kunna välja mellan. Hur går jag till väga för det? Har testat göra samma "kodning" av meny under service blocket (metoden) men då funkar inte de övriga menyvalen.

using System;

namespace Testnummer1uppdrag4 { class Program { static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Välkommen till Stenbergs Bilhandel i Göteborg"); string användarensVal = ""; for (int i = 0; i < 1; i++) { SkrivMeny(); användarensVal = Console.ReadLine(); Console.WriteLine(""); switch (användarensVal) { case "1": MenyValAnställda(); break; case "2": MenyvalService(); break; case "3": MenyValKöpaBil(); break; case "4": MenyValSäljabil(); break; case "5": ///gör inget, stängs av break; default: Console.WriteLine("Du valde ett ogiltigt alternativ"); break; } Console.WriteLine(); } } static void SkrivMeny() { Console.WriteLine("Välj ett alternativ"); Console.WriteLine("1. Hantera anställda "); Console.WriteLine("2. Service"); Console.WriteLine("3. Köpa bil"); Console.WriteLine("4. Sälja bil"); Console.WriteLine("5. Avsluta"); } static void MenyValAnställda() { Console.WriteLine("Här har vi våra anställda, har du kommit fel, tryck Enter för att komma tillbaka till huvudmenyn!"); string[] Stenbergsanställda = new string[4]; Stenbergsanställda[0] ="Jakob Stenberg, Ägare, jobbat sedan 2019-03-01"; Stenbergsanställda[1] = "Hanna Stenberg, Ägare, jobbat sedan 2019-03-01"; Stenbergsanställda[2] = "David Olsson, Bilförsäljare, jobbat sedan 2019-05-01"; Stenbergsanställda[3] = "Pernilla Svensson, Bilförsäljare, jobbat sedan 2020-03-01"; Console.WriteLine($"{Stenbergsanställda[0]}"); Console.WriteLine($"{Stenbergsanställda[1]}"); Console.WriteLine($"{Stenbergsanställda[2]}"); Console.WriteLine($"{Stenbergsanställda[3]}"); } static void MenyvalService() { } static void MenyValKöpaBil () { Console.Clear(); Console.WriteLine("Så du är intresserad av att köpa en bil, vet du redan nu vilken bil, eller vill du se alla bilar vi har inne?"); Console.ReadLine(); //fortsätt med mer info } static void MenyValSäljabil() { Console.Clear(); Console.WriteLine("Här säljer man sin bil, har du kommit fel tryck enter"); } } }

Skulle vara super tacksam för hjälp!