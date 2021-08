Kan inte spara true/false korrekt till databas

<?php session_start(); if(isset($_SESSION["userid"])){ include_once("../../../common/connect_to_database.php"); $ojbResponse = New stdClass; $data = file_get_contents("php://input"); $objDecoded = json_decode($data, false); $taskdbid = $objDecoded->dbid; $taskchecked = filter_var($objDecoded->checked, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN); // if($objDecoded->checked == "true"){ // $taskchecked = 1; // } // else{ // $taskchecked = 0; // } $sql = "UPDATE tasks SET checked=$taskchecked WHERE id=$taskdbid"; mysqli_query($cxn, $sql); // $ojbResponse->status = "success"; $ojbResponse->status = $taskchecked; //TROUBLESHOOTING $jsonResponse = json_encode($ojbResponse); } //Not logged in else{ $ojbResponse->status = "error"; $ojbResponse->message = "You have to log in to use this!"; $jsonResponse = json_encode($ojbResponse); } //Answer with a json response echo($jsonResponse); exit(); ?>