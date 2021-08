Tjo! Jag undrar vad det finns för tekniska lösningar att välja bland om man vill kunna koppla in sitt nanoSIM-kort till ens dator så att man kan ringa direkt från någon mjukvara installerad på datorn efter att den kopplats in via t.ex. USB? Det är alltså lite i stil med telefoner installerade hos diverse telefonförsäljningsbolag, fast nu "installerade mobiltelefoner med simkort".

För jag vill gärna kunna använda ett nanoSIM-kontantkort som jag ringer från datorn med och därmed kan använda valfri mikrofon och hörlurar för samtalen. Finns dessa tekniska lösningar eller är det så nischat att man måste köpa någon bunt på flera tiotusentals kronor som företag - fast man bara vill ha en - vilket gör det ej praktiskt för den enskilda privatpersonen?

Mvh,

AplAy.