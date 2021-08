Två nät över en kabel?

Hej!

Jag fick nyligen in IP-TV i huset, men detta skapade ett litet bekymmer. Boxen behöver nämligen vara kopplad via ethernetkabel direkt till fiberdosan. Dosan sitter på andra sidan huset. Operatören är annan än min ISP, så de måste vara sepererad trafik, och om jag förstår det rätt så måste TV-Boxen "se" just enbart fiberdosan. Just nu för att det ska fungera ligger det en sladd tvärs över golvet. Mindre idealt. Jag har redan installerarde sladdar som nedan

Nuvarande kopplingsschema:

Fiberosa --- router -- switch -------------------------- switch --< datorer och dyl. |----------------------------------------------------------------- TV-Box

För att slippa den långa och olägliga sladden, undrar jag om jag kan använda existerande installation utöver en kort bit mellan slutswitch TV-Box?

Tänkt kopplingschema:

Fiberosa --- router -- switch -------------------------- switch --< datorer och dyl. |-----------------| |--------- TV-Box

Är detta möjligt? Jag får ha två smart-switchar. Detta förstår jag. Jag tänkte att det kanske är möjligt att lösa med VLAN eller liknande, men har inte erfarenhet av specialare som ovan. Eller är det kört, och jag får ta och sätta upp en ny kabel längs väggarna?