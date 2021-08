Med Com Hem's tv-box, var pluggar jag in den för internet?

Hej! Snabb fråga: Jag tänker kanske skaffa com hem's tv-box då jag just nu har försökt i 5 månader att få internet till min telenor tv-box. Ja seriöst, telenor's support skickar mig vidare och vidare och det kommer ingenvart. Det mest frustrerande jag vart med om i hela mitt liv.

Men med com hem, I min lägenhet har jag den klassiska com hem ''3 hål i väggen'' med Data, TV o FM. Om jag skaffar mig ett abonnemang hos dem, räcker det bara då med en sladd från tv-boxen till ''TV'' ingången då? Och får jag internet genom det? Om inte, hur får jag det? För just nu vill inte fiber från väggen med tjänstefördelare och allt sånt inte funka, så jag vill helst kringgå det.

Tack//Ludde