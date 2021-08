Vägen till mitt spelrum.

I december fick jag och min älskade Ulrika tillträde till ett sekelskifteshus i Stuvsta - Huddinge på totalt 198 kvadrat, magi. Det behövdes lite kärlek men det dyraste var gjort, fönsterbyten, (förutom takfönster om 5st - hej hej 120k...) dränering, kök och stora badrummet. Det finns ett badrum till ala 60tals standard som ska få lite kärlek efter att bergvärmepumpen á 1998 bytts ut.. Men överlag var det ingen fara. Ett gediget jäkla hus!

Vi har en plan vad som ska göras och vad som är prio. För mig är det simpelt. Barnen ska ha egna rum som är enligt deras smak Ulrika har tre barn - dvs tre rum ska fixas.

Bara 4 veckor efter att vi flyttat in började vi/jag renovera. Jag började med att byta golv på hela övervåningen som ledde detta till en vattenskada när jag tog bort golvsockeln sprang det läck. Något så in i helvete. Då förra ägaren när de renoverade på övervåningen och la in golv, även satte in en typ, fasadspik? diameter 3,4mm i en golvsockel som hade gått igenom och i samma sväng pluggat igen värmeledningsröret. Hey, det har fungerat sen 93'. Försäkringsbolaget inkopplat och efter mycket om och men kom de och började torka upp allt som gått ned i golvet. totalt 6.5 liter. wooho.

Efter att vi fått ersättning från vårt försäkringsbolag och dolda fel från förra ägaren började jag få feeling och ville sätta igång med mitt egna spelrum. Icke sa min fästmö. Pojkarna skulle få sitt spelrum klart först. Aja.. sure. sagt och gjort fixades det och nu mina damer och herrar. Med lite bristande bilder under själva bygget, äntligen är mitt rum klart till 98%. Det saknas bara en smalare hylla till skrivbordet och när den är på plats, ska även mer skum upp på väggarna. Håll till godo :3

R5 3600

Vega 56

16GB vengens White

Fracta design Meshify

B&W 865

Sennheiser Game Zero

beyerdynamic dt 770 pro

Hel Shiit

SMSL SA-S1 TA2020

