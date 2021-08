HDD till NVR, behöver kabinett med eSATA

Skrivet av loefet: I texten så står eSATA kabeln inte med, men på bilden på vad som medföljer så finns det en eSATA till eSATA med. Hittar det inte på Deltacos hemsida, för att kunna verifiera. Här har du en prisjaktsökning på HDD chassin med eSATA portar. Du kanske hittar något billigare där:

https://classic.prisjakt.nu/kategori.php?l=s466612456&o=produ... Gå till inlägget

Tack för hjälpen.

Hittade inget på din prisjakt länk men jag hittade denna:

ORICO USB 3.0/e-SATA to SATA Hard Drives Docking Station for 2.5" or 3.5" SATA I II III HDD and SSD with 12V 2A power supply, supports 16TB Max, Plug and Play https://www.amazon.se/dp/B01E4YE6SY/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_...

Verkar ju funka.