programmering stack overflow c#

using System; using System.Collections.Generic; // katalog för att ha möjlighet att sortera vektorn namespace jagblirgalen { namespace candycrate { public class Candy // klass för godiset { private string namn; // objekt som håller namn, sort och pris på godiset private string sort; private string kostnad; public string Namn { get { return namn; } set { namn = value; } } public string Sort { get { return sort; } set { sort = value; } } public double Kostnad { get { return Kostnad; } set { Kostnad = value; } } public Candy(string _namn, string _typ, double _kostnad) // Konstruktor för en godis { namn = _namn; // innehåller namn sort = sort; // innehåller typ Kostnad = _kostnad; // innehåller pris } } class Candycrate { private Candy[] candys = new Candy[24]; // Vektor som tar hand om Candy objekten private List<Candy> candy_list = new List<Candy>(); // Meny/lista över alla godissorter public void content_list() // Metod som fyller produktmenyn med få alternativ av sorter { candy_list.Add(new Candy("Dumle orginal", "Choklad", 0.50)); candy_list.Add(new Candy("Japp mini", "Choklad", 0.50)); candy_list.Add(new Candy("Marabou mini", "Choklad", 1.50)); candy_list.Add(new Candy("Sur patron", "Surt godis", 1.25)); candy_list.Add(new Candy("Sura bläckfiskar", "Surt godis", 0.75)); candy_list.Add(new Candy("Dödskalle Hallon", "Surt godis", 1.00)); candy_list.Add(new Candy("Salt fisk", "Lakrits", 1.25)); candy_list.Add(new Candy("Djungelvrål", "Lakrits", 0.50)); candy_list.Add(new Candy("Hallonsalta karameller", "Lakrits", 2.50)); candy_list.Add(new Candy("Gelehallon", "Sockerfritt godis", 3.75)); candy_list.Add(new Candy(" Hallon/lakritsskalle", "Sockerfritt godis", 4.25)); candy_list.Add(new Candy(" colaflaskor", "Sockerfritt godis", 4.00)); } public void stats() // metod som visar uppdaterad info om godispåsen { Console.Clear(); //används för att tömma menyn och göra rent. Console.WriteLine("

Godispåse-stimulatorn:"); Console.WriteLine(" Antal godisar i påsen [{0}/[24] total pris: {1:0.00}kronor", RecursiveBites(0), calc_total()); if (RecursiveBites(0) == 24) Console.WriteLine("Godispåsen är nu fylld!"); // Om användaren lagt till 24 bitar i påsen else Console.WriteLine(""); } public int RecursiveBites(int index) // Rekursiv algoritm som räknar hur många godispåsar som finns i påsen { int antal = index < 24 && candys[index] == null ? RecursiveBites(index + 1) : index < 24 && candys[index] != null ? +1 + RecursiveBites(index + 1) : +0; return antal; // kollar om ett antagande de e sant eller falskt, och sker en sak beroende på resultat. } public void Run() // metod för huvudmenyn { string val; do // loopar menyn så programmet fortsätter efter menyval { stats(); Console.WriteLine("

Meny för Godispåse-simulator"); // menyn för godis simulatorn Console.WriteLine("

Välj ditt alternativ:"); Console.WriteLine(" 1: Lägga till en godis"); Console.WriteLine(" 2: Ta bort en godis"); Console.WriteLine(" 3: Skriv ut godispåsen"); Console.WriteLine(" 4: Sök efter en godissort"); Console.WriteLine(" 5: Sortera godispåsen"); Console.WriteLine(" 0: Avsluta programmet"); val = Console.ReadLine(); switch (val) { case "1": // Val som anropar metoden add_candy add_candy(); break; case "2": // Val som anropar metoden remove_candy tabort_candy(); break; case "3": // Val som anropar metoden print_crate print_crate(); break; case "4": // Val som anropar metoden find_candy find_candy(); break; case "5": // Val som anropar metoden sort_candy sort_candys(); break; case "0": // Val avslutar programmet break; } } while (val != "0"); //loopets villkor } public void add_candy() // metod för att kunna lägga till godis i godispåsen { Random slumpmässigt = new Random(); // gör så att man få en slumpmässigt utvald godisbit string str; do { stats(); Console.WriteLine("

Meny: Lägg till godis"); // Skriver ut meny för add_candy Console.WriteLine("

{0,-17} {1,-15} {2,6}

", "Namn:", "Sort:", "Pris:"); int str_index = 1; // heltal för att listan ska få ett synligt index foreach (var candy in candy_list) { string formatString = String.Format(" {3,2}: {0,-18} {1,-15} {2,5:0.00}kronor", candy.Namn, candy.Sort, candy.Kostnad, str_index++); } Console.WriteLine("

[S]ortera godislistan"); Console.WriteLine(" [L]ägg till ny godissort i påsen"); Console.WriteLine(" [P]acka godispåsen full"); Console.WriteLine(" [G]å till huvudmenyn"); Console.WriteLine("

Välj godis med index att fylla påsen med"); str = Console.ReadLine(); // läser användarens svar int val = check(str); // Svaret kontrolleras if (val != -1 && val < 25 && val > 0) // Lägger till godis ifall svaret är korrekt { for (int i = 0; i < candys.Length; i++) // vektorn loopar efter den första lediga plats { if (candys[i] == null) { val--; candys[i] = candy_list[val]; // vid tom plats i systemet fylls den med godis break; } else if (i == candys.Length - 1) // vid ingen ledig plats är påsen full { Run(); } } } else { if (str == "s" || str == "S") // hoppar till sortera lista metoden sort_list(); else if (str == "l" || str == "L") { stats(); Console.WriteLine("

Skriv in namn, sort och pris på den nya godisen, skriv in 'Avsluta' för avbryt"); Console.Write(" Namn: "); string namn = Console.ReadLine(); if (namn == "Avsluta") // vill användaren avbryta så kommer programmet gå tillbaka till metoden där man lägger till godis break; else { Console.Write(" Sort: "); string sort = Console.ReadLine(); Console.Write(" Pris: "); double pris = -1; try { string temp = Console.ReadLine(); // kontrollerar så svaret är korrekt pris = Convert.ToDouble(temp); } catch { pris = -1; } if (pris != -1) { candy_list.Add(new Candy(namn, sort, pris)); // ifall allt stämmer, så läggs den nya skapade godisen i listan Console.Clear(); // används för att hålla fönstret rent och snyggt } } } else if (str == "p" || str == "P") // val som ska fylla påsen med varierade godisar { for (int i = 0; i < candys.Length; i++) // vektorn loopar { if (candys[i] == null) // fylls på enbart där de inte finns något { int rnd = slumpmässigt.Next(1, candy_list.Count); /* Skapar en okänd siffra mellan alternativen på godislistan * så godisbitar man adderar i listan även dem kommer slumpas fram*/ candys[i] = candy_list[rnd]; } } break; } else if (str == "g" || str == "G") // användaren kommer tillbaka till "huvud"-menyn break; } } while (str != "g" || str != "G"); } public void sort_list() // metod för att kunna sortera listan { stats(); string val; Console.WriteLine("

Sortera menyn: "); Console.WriteLine("

Sortera enligt: "); Console.WriteLine(" [N]amn"); Console.WriteLine(" [S]ort"); Console.WriteLine(" [P]ris"); Console.WriteLine(" [G]å till menyn"); val = Console.ReadLine(); // användaren väljer sitt val för sorteringen if (val == "n" || val == "N") { candy_list.Sort((x, y) => x == null ? 1 : y == null ? -1 : x.Namn.CompareTo(y.Namn)); // väljer användaren detta så sorteras menyn enligt namn } else if (val == "s" || val == "S") { candy_list.Sort((x, y) => x == null ? 1 : y == null ? -1 : x.Sort.CompareTo(y.Sort)); // listan sorteras enligt sorter } else if (val == "p" || val == "P") { candy_list.Sort((x, y) => x == null ? 1 : y == null ? -1 : x.Kostnad.CompareTo(y.Kostnad)); // listan sorteras enligt pris } else if (val == "g" || val == "G") // användaren tas tillbaka till menyn { Run(); } else { sort_list(); // om icke korrekt inmatning } } public void tabort_candy() // metod för att ta bort godis ur godissimulatorn/godispåsen { do // loopar borttagningen tills användaren avbryter { stats(); Console.WriteLine("

Ta bort godis"); int num = 1; Console.WriteLine("

{0,-17} {1,-13} {2,6}

", "Namn:", "Sort:", "Pris:"); foreach (var candy in candys) // visar först vad som finns i påsen { if (candy != null) { string formatString = String.Format(" {3,2}: {0,-18} {1,-13} {2,5:0.00}kronor", candy.Namn, candy.Sort, candy.Kostnad, num++); } else // och till sist, allt utan innehåll { string formatString = String.Format(" {1,2}: {0}", "Ledig plats", num++); } } Console.WriteLine("

[R]ensa listan"); // meny där man kan välja mellan att ta bort en godis i taget eller hela godispåsen.// Console.WriteLine(" [G]å till menyn"); Console.Write("

Välj index att ta bort:"); string str = Console.ReadLine(); // användaren väljer "index att ta bort" if (str == "r" || str == "R") // val för att rensa godispåsen (vektorn) { for (int i = 0; i < candys.Length; i++) if (candys[i] != null) candys[i] = null; } else if (str == "g" || str == "G") // avbryter loopen och användaren kommer till menyn break; else { int index = check(str); // kontrollerar val if (index > 0 && index <= candys.Length) { index--; // gör så man kommer rätt i vektorn då den startar vid "0" candys[index] = null; } } } while (true); } public void print_crate() { stats(); Console.WriteLine("

Innehåll i godispåsen"); int num = 1; Console.WriteLine("

{0,-17} {1,-15} {2,6}

", "Namn:", "Sort:", "Pris:"); foreach (var candy in candys) // loop som skriver ut påsens innehåll { if (candy != null) // objekt främst { string formatString = string.Format("{3,2}: {0,-18} {1,-15} {2,5:0.00}kronor", candy.Namn, candy.Sort, candy.Kostnad, num++); } else // sist kommer lediga platser { string formatString = string.Format("{1,2}: {0}", "Ledig plats", num++); } } Console.WriteLine("

Tryck på vilken tangent som helst för att backa till menyn...."); Console.ReadKey(); } public double calc_total() // metod som räknar ut den totala kostnaden som finns i godispåsen { double total_pris = 0; foreach (var candy in candys) if (candy != null) total_pris += candy.Kostnad; return total_pris; } public void find_candy() // metod för att kunna söka efter en specifik godis i påsen/vektorn { stats(); int index; string namn; Console.WriteLine("

Leta efter specifik godis"); Console.WriteLine("

Skriv in namnet på godisen:"); namn = Console.ReadLine(); // användaren skriver in vad godisen heter index = LinearSearch(candys, namn); // anropar metoden linjär sökning if (index == -1) Console.WriteLine("

Felaktigt namn"); // meddelar om användaren skrivit fel, eller om den inte finns i simulatorn else { Console.WriteLine("

[0} finns, vill du:", candys[index].Namn); /* finns godisen så kan användaren välja vad * man vill göra när man hittat godisen*/ Console.WriteLine("

[L]ägg till hittad godis"); Console.WriteLine(" [T]a bort hittad godis"); Console.WriteLine(" [G]å till menyn"); string val = Console.ReadLine(); // användaren gör sitt val if (val == "l" || val == "L") // val som fördubblar godisen { for (int i = 0; i < candys.Length; i++) // Loopar vektorn efter första tomma plats { if (candys[i] == null) { candys[i] = candys[index]; // när en ledig plats funnts läggs fylls den på med likadana godisar break; } else if (i == candys.Length - 1) { Run(); /* Är godispåsen full är det onödigt att försöka fylla den, så * användaren kommer automatiskt till menyn*/ } } } else if (val == "t" || val == "T") { candys[index] = null; } else if (val == "g" || val == "G") { Run(); } } Console.WriteLine("

Tryck på valfri tangent för att komma till menyn"); Console.ReadKey(); } public int LinearSearch(Candy[] candy, string key) // metod för linjär sökning { for (int i = 0; i < candy.Length; i++) // Loop för att söka efter överensstämmande sträng { if (candy[i] != null) if (candy[i].Namn == key) return i; // finns namnet returneras index } return -1; } public void sort_candys() /* metod för att organisera i godispåsen */ { stats(); string val; Console.WriteLine("

Sortera meny:"); Console.WriteLine("

Sortera enligt:"); Console.WriteLine(" [N]amn"); Console.WriteLine(" [S]ort"); Console.WriteLine(" [P]ris"); Console.WriteLine(" [G]å till menyn"); val = Console.ReadLine(); // användaren gör sitt val if (val == "n" || val == "N") { Array.Sort(candys, (x, y) => x == null ? 1 : y == null ? -1 : x.Namn.CompareTo(y.Namn)); // Sorterar så de som finns i lager kommer först print_crate(); } else if (val == "s" || val == "S") { Array.Sort(candys, (x, y) => x == null ? 1 : y == null ? -1 : x.Sort.CompareTo(y.Sort)); print_crate(); } else if (val == "p" || val == "P") { Array.Sort(candys, (x, y) => x == null ? 1 : y == null ? -1 : x.Kostnad.CompareTo(y.Kostnad)); print_crate(); } else if (val == "g" || val == "G") Run(); else sort_candys(); // vid inkorrekt inmatning hamnar man i menyn igen } public int check(string input) // Metod för att granska inmatning { int korrektvärde; try { korrektvärde = int.Parse(input); // vid rätt inmatning skcikas talet tillbaka konverterat till int return korrektvärde; } catch { return korrektvärde = -1; } } } class program { public static void Main(string[] args) // Main metoden { Console.Clear(); var candycrate = new Candycrate(); // candycrate objekt bildas candycrate.content_list(); // fyller listan med godis candycrate.Run(); // anropar menyn } } } }