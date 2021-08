Köpte en begagnad Mac, kan inte installera OS

Hej!

Göra en lång historia kort: Jag har köpt en begagnad Macbbok pro mid 2015. Den förre ägaren hade kvar sitt account och jag gick in på disc utilities och råkade ta bort HD Macintosh (trodde det var en kopia då namnet antydde det). Jag försökte först ominstallera men då kom jag tillbaka till ägarens account login.

Det var då jag tog bort HD Macintosh...

Nu när jag startar kommer detta felmeddelande:

En ruta med frågetecken och så står det:

support.apple.com/mac/startup

Jag har därefter startat om och håller nedtryckt:

Cmd och R. Därifrån har jag kört en ominstallation av Mac OS.

Jag får då detta felmeddelande: An error ouccured while preparing the installation. Try running this application again.

Jag har ändrat tiden i datorn och försökt göra samma procedur som ovan med samma resultat.

Ngn som har förslag på hur jag kan få igång datorn?