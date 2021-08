Koppla gammal router med SIMkort till ny router med kabel?

Hej,

Jag har köpt en begagnad router TP-Link Archer MR200 och har en TP-Link Archer AX10 sedan tidigare. Har inget draget bredband till huset och av den anledning har jag mobilt bredband (simkort). Täckningen är riktigt dålig trots att det är enplansvilla och hastigheten likaså. Operatör är nya leverantören Chili fri surf. När jag testade via bredbandskollen så surfar laddar jag ner 200 Mbit + via vanlig surf och via routern 27 Mbit.

Min fråga är kan jag använda gamla routern dra en nätverkskabel till (TP-Link Archer AX10) och på så sätt få bättre täckning samt hastighet?

Tack!