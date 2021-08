Wireguard VPN, ingen internetåtkomst.

Hejsan, skaffade nyligen Integrity VPN från Bahnhof.

Det funkade fint i några dagar men nu när jag aktiverar det så fungerar det bara i några minuter sen får jag ingen internetåtkomst.

Den har även visat att vpn'n har wifi men inte routern.

Har Comhem som nätleverantör och kör på en Netgear R6850 via wifi.

Kan heller inte komma åt routern via webbläsaren när jag aktiverat vpn'n.

Kan inte se något som sticker ut i loggarna under tidpunkten den tappar internetåtkomst heller.

Min sambo har vpn genom jobbet på sin jobbdator och den tycks också ha slutat fungera, så gissar att det är routern som är problemet.

Har läst massvis med trådar på netgear men det tycks vara omöjligt att hitta en med en lösning i.

Hjälp?